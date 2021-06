Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140621-440: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Gummersbach (ots)

In der Nacht zu Samstag (12. Juni) haben Unbekannte versucht, über das Dach in einen Verbrauchermarkt in der Dieringhauser Straße in Dieringhausen einzusteigen. Die Alarmanlage des Supermarkts löste um 3:22 Uhr aus. Ein Zeuge hörte leise Stimmen und Schritte auf dem Flachdach des Supermarkts und verständigte die Polizei. Als diese eintraf waren die Unbekannten verschwunden. In das Geschäft gelangten sie nicht.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

