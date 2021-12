Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Brand in Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.12.2021 gegen 05:30 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Freinsheim gemeldet. Der Hauseigentümer wurde durch den installierten Rauchmelder geweckt und stellte, in seinem im Wohnhaus befindlichen Büro, Feuer auf dem Boden neben seinem PC fest. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nach aktuellen Ermittlungsstand dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Es wurde keine Person verletzt. In den Räumlichkeiten und an dem PC entstand ein Sachschaden von 2 000 Euro.

