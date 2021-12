Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in Meckenheim

Meckenheim (ots)

Im Zeitraum vom 09.12.2021 bis zum 11.12.2021 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Grabenstätter Weg in Meckenheim. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke Nissan wurde am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes könnte als Unfallverursacher ein Fahrradfahrer in betrat kommen. Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise.

