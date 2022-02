Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.10 Süderau: Kind läuft vor Auto und wird erfasst

Süderau (ots)

Glück im Unglück hatte ein fünfjähriges Mädchen aus Süderau. Sie lief am Samstag um 17:35 Uhr mit ihrer Mutter auf dem Gehweg an der Straße Deicherde. Als sie auf der anderen Straßenseite ihren Vater auf der Auffahrt sah, lief sie unvermittelt über die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 24jährige Elmshornerin fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Mini-Cooper auf der Straße und versuchte noch, nach links auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht verhindern. Das kleine Mädchen war zum Glück ansprechbar und hat wohl keine schwereren Verletzungen davongetragen. Sie wurde in das Klinikum nach Itzehoe gebracht.

