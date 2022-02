Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Baum

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am 05.02.2022, gegen 19.30 Uhr, bemerkte eine Spaziergängerin einen beschädigten Baum auf dem Spielplatz Am Sonnenkamp im Bereich der Unterführung Richtung Am Kipphut. Unbekannte Täter hatten den ca. 10 cm dicken Stamm des Baumes in einer Höhe von ca. 120 cm durchtrennt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell