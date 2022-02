Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Sachbeschädigungen im Ortsteil Himmelsthür von Hildesheim

Hildesheim (ots)

Zeitraum: Nacht von Samstag, 05.02.2022 auf Sonntag, 06.02.2022

In der Nacht zum Sonntag, 06.02.2022, zogen eine oder mehrere bislang unbekannte Personen durch Hildesheim/Himmelsthür und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Bis 15.00 Uhr wurden bei der Polizei in Hildesheim insgesamt 7 Taten bekannt. In der Straße Runde Wiese wurde an einem Einkaufsmarkt vermutlich mit einem Stein eine Schaufensterscheibe beschädigt. In der Schilfstraße wurden zwei geparkte Pkw, ein VW und ein Subaru, vermutlich ebenfalls mit einem Stein an der Karosserie und an den Scheiben beschädigt. In der Straße Salzwiese wurde an einem Kleintransporter, Ford, eine Seitenscheibe eingeschlagen. In der Straße An der Beeke wurde an einem geparkten Pkw, VW, ein Außenspiegel abgetreten. In der Winkelstraße wurde ein Motorrad umgeschmissen, dass dort auf seinem Hauptständer geparkt stand und in der Straße Julianen Aue wurde an einem Pkw, Citroen, eine Scheibe eingeworfen. In diesem Pkw konnte ein größerer Stein, der vermutlich von dem oder den Tätern benutzt wurde, aufgefunden und durch die Polizei zwecks Spurensicherung sichergestellt werden. Den bisher entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei mittlerweile auf einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Auffällig ist, dass sich die einzelnen Tatorte der Sachbeschädigungen wie "ein roter Faden" durch den Ortsteil Himmelsthür zieht. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim zu melden.

