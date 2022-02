Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an vier PKW

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (TK) Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag, 00.40 Uhr bis 09.00 Uhr, in der Hauptstraße vier geparkte PKW. An drei PKW, die in Höhe Hausnummer 52 standen, wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt, an einem PKW in Höhe Hausnummer 64 wurde die Windschutzscheibe durch einen Flaschenwurf beschädigt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

