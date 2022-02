Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim Pressemitteilung vom Sonntag, 06.02.2022, 09.00 Uhr

Hildesheim (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Ort: 31139 Hildesheim OT Ochtersum, Theodor-Storm-Straße, dort. Einkaufsmarkt Zeit: Samstag, 05.02.2022, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr Bislang u.T. entwendet im o.a. Zeitraum im Einkaufsmarkt die Geldbörse aus dem Einkaufsbeutel der Geschädigten, weiblich, 83 Jahre alt. Diebesgut: Niedriger dreistelliger Geldbetrag, mehrere personalbezogene Dokumente

Mehrere Sachbeschädigungen an Kfz.

Ort: 31141 Hildesheim, Teichstraße Zeit: Samstag, 05.02.2022, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr Bislang u.T. zerkratzt vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die beiden Türen der rechten Fahrzeugseite vom geparkten Pkw, BMW X 2, Farbe schwarz, des Geschädigten. Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag geschätzt.

Ort: 31135 Hildesheim, Schmiedestraße

Zeit: Freitag, 04.02.2022, 14.00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 05.30 Uhr Im o.a. Zeitraum zersticht bislang u.T. vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den rechten Hinterreifen vom am Fahrbahnrand geparkt abgestellten Pkw, Renault Clio, Farbe weiß, des Geschädigten. Geschätzter Sachschaden ca. 100,- Euro.

Verstoß Waffengesetz

Ort: 31137 Hildesheim, Römerring, Parkdeck ehem. Baumarkt Zeit: Samstag, 05.02.2022, 23.00 Uhr bis Sonntag, 06.02.2022, 00.00 Uhr Hinweisgeber meldet der Polizei eine größere Anzahl von Personen mit Fahrzeugen, die sich im unteren Bereich des Parkdecks aufhalten und mit Knallkörpern hantieren. Es werden Knallgeräusche gemeldet. Zur Überprüfung dieser Meldung werden mehrere FuStw-Besatzungen zum Einsatzort entsandt. Es wurden mehrere Personen mit Fahrzeugen an der o.a. Örtlichkeit festgestellt. Personen und Fahrzeuge konnten nicht der örtlichen "Auto-Poser Szene" zugeordnet werden. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte bei einer Person eine Schreckschusswaffe mit der entsprechenden Munition aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden von der Polizei beschlagnahmt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Feststellung von Verstößen gegen die Vorschriften der Corona-Verordnung Ort: 31134 Hildesheim, Schuhstraße, dort. Sportsbar Zeit: Sonntag, 06.02.2022, 00.30 Uhr Zum o.a. Zeitpunkt wurde durch die Polizei Hildesheim die Sportsbar kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wurden diverse Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung und das Jugendschutzgesetz festgestellt. Ein Hygienekonzept konnte der Betreiber den Beamten nicht vorlegen. Von 25 Personen wurde die Identität festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren werden durch die Polizei eingeleitet.

Raub auf Straße

Ort: 31134 Hildesheim, Hoher Weg, dort. Fußgängerzone Zeit: Sonntag, 06.02.2022, gegen 01.20 Uhr Zum o.a. Zeitpunkt wird eine Gruppe von vier Jugendlichen in der Fußgängerzone der Hildesheimer Innenstadt durch eine bislang unbekannte männliche Person, augenscheinlich ebenfalls jugendlich bzw. heranwachsend, angegriffen. Zunächst geht der Täter auf einen der vier Jugendlichen zu, hält in fest und schlägt mehrmals mit der Faust zu. Dabei fordert er ihn auf, seine Taschen zu leeren. Als der Jugendliche dieser Aufforderung nicht nachkommt, wendet sich der Täter einem anderen der vier Jugendlichen zu und fordert ihn auf, einen Teil seiner Oberbekleidung auszuziehen. Dieser Aufforderung kommt der Jugendliche schließlich nach. Mit dem Bekleidungsteil flüchtet der Täter, der beschrieben wird: 14-18 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südländisches Aussehen, bekleidet mit einem Pullover mit einem auffälligen roten Wellenmuster, schließlich in Richtung Hauptbahnhof.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell