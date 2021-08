Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug durch Mahnschreiben

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Mittwoch, 18.08.2021

Am Mittwoch, den 18.08.2021, erhielt ein 64jähriger Einbecker per Post ein Mahnschreiben einer angeblichen Firma aus Köln in Höhe von 248,46 Euro. Zudem erhielt er mehrere Telefonanrufe mit auswärtigen Rufnummern. Den geforderten Betrag sollte der Meldende auf ein slowakisches Konto überweisen. Da er aber in keiner Hinsicht Außenstände hat, überwies er den geforderten Geldbetrag nicht. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und konnte bereits feststellen, dass es sich im vorliegenden Fall um eine bandenmäßig begangene Betrugsmasche handelt, bei der sich die agierenden Täter im Ausland befinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell