Polizei Paderborn

POL-PB: Tresor aus Firmengebäude gestohlen

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am Schulze-Delitzsch-Weg ist in der Nacht zu Freitag (23.07.2021) in ein Sanitätshaus eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten eine Tür an der Front des Gebäudes auf und drangen in den Betrieb ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Ein Möbeltresor wurde aus der Verankerung gerissen und entwendet. Der Safe wurde am Freitagvormittag zerstört und aufgehebelt in einem Vorgarten an der Dr.-Pieper-Straße aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

