Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von vier LED-Aufsteckleuchten

Hildesheim (ots)

Harsum - Borsum (TK) In der Zeit zwischen Freitag, 04.02.2022, 22.00 Uhr und Samstag, 05.02.2022, 16.00 Uhr, kam es in der Straße Im Winkel zu dem Diebstahl von vier gelben LED-Aufsteckleuchten eines Begleitfahrzeuges für Schwertransporte. Die unbekannten Täter nahmen die vier auf dem Fahrzeugdach (Höhe ca. 230 cm) angebrachten Aufsteckleuchten im Wert von insgesamt ca. 400 Euro aus den vorgesehenen Halterungen und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib der Leuchten machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell