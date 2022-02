Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) Im Zeitraum von Donnerstag 15:00 Uhr bis Freitag 14:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein geparkter Pkw Mercedes Benz GLA beschädigt. Dieser stand in der Stobenstr., am Fahrbahnrand in Rtg. Bürgermeister-Brennecke-Allee. Der unbekannte Unfallverursacher stieß beim Vorbeifahren oder Rangieren gegen den geparkten Pkw und beschädigte diesen an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am PKW MB wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

