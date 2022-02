Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß in Bockenem mit einer verletzten Person

Hildesheim (ots)

Bockenem (ste) - Am 04.02.2022, um 18:10 Uhr, ist es im Bereich der TOTAL-Tankstelle in 31167 Bockenem zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 80-Jähriger Hildesheimer beabsichtigt mit seinem VW Sportsvan aus der Walter-Althoff-Straße nach links auf die Bundesstraße B243a abzubiegen. Hierbei schätzt er die gefahrene Geschwindigkeit der von links kommenden Pkw-Führerin falsch ein und fährt in den Einmündungsbereich ein. Die vorfahrtberechtigte 53-Jährige Bockenemerin kann eine Kollision trotz durchgeführter Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die Frau wird leicht verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der VW des Unfallverursachers erleidet einen wirtschaftlichen Totalschaden. An dem Opel Astra der Unfallbeteiligten entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000EUR. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme muss die B243a vollgesperrt werden. Neben der Polizei Bad Salzdetfurth und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Bockenem mit starken Kräften vor Ort.

