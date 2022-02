Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Freitag, den 04.02.2022, kam es gegen 12:45 Uhr auf dem Nordring in Sarstedt zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich zur Ziegelbrennerstraße missachtete der 28-jährige Fahrer eines VW Transporters die Vorfahrt eines 59-jährigen Hildesheimers. Der 28-jährige Hannoveraner wollte den Nordring überqueren und den Verlauf der Ziegelbrennerstraße folgen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden VW Polo des 59-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der, ebenfalls 59-Jährige, Beifahrer im VW Polo leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf insgesamt ca. 10.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

