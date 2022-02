Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Coppengrave-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Duingen OT Coppengrave(fri ): In dem Tatzeitraum zwischen dem 02.02.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 03.02.2022 , gegen 17:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür unberechtigten Zutritt zu einem in der Straße Kleiner Rehnhof in 31089 Duingen OT Coppengrave befindlichen Einfamilienhaus.

Die Täter durchwühlten mehrere Räumlichkeiten.

Eine genaue Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Duingen, tel: 05185/ 602170 oder dem Polizeikommissariat Alfeld , tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

