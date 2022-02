Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Hörsum (fri): Am 03.02.2022 befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 18:10 Uhr die in Hörsum befindliche Horststraße in Richtung Alfeld. Hierbei kollidiert er mit der rechten Fahrzeugseite mit dem linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Fiat 500. Durch die Kollision wird der Außenspiegel des geparkten PKW beschädigt.

Es entsteht ein Sachschschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Ersten Ermittlungen zur Folge handelt es sich bei dem verursachenden PKW um einen PKW aus dem Landkreis Holzminden.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell