Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Zusammenstoß mit Straßenbaum

Hildesheim (ots)

Holle / L493 - (gle) - Am Samstagmorgen, den 20.11.2021 kam es auf der L 493 zwischen Grasdorf und Holle zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger aus dem Stadtgebiet Salzgitter die genannte Strecke mit einem PKW, BMW einer 21-Jährigen, welche bei dem Verkehrsunfall nicht zugegen war.

Gegen 07:20 Uhr kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte hier gegen einen Straßenbaum und wurde schließlich wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden im Fahrzeug befindlichen Insassen schwer verletzt und mussten Hildesheimer Krankenhäusern zur weiteren Behandlung zugeführt werden. An dem PKW entstand ein Totalschaden, welcher derzeit auf ca. 2000 Euro geschätzt wird. Zudem wurde der Straßenbaum nicht unerheblich beschädigt.

Da beide Fahrzeuginsassen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten angaben, das Fahrzeug nicht geführt zu haben und diese unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben, wurde gegen beide eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurde eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung in und am Kraftfahrzeug sowie an beiden Insassen durchgeführt. Im Rahmen der bereits durchgeführten Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass keiner von beiden im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Wegen der umfangreichen Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 493 zwischen Holle und Grasdorf voll gesperrt werden. Außerdem war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe eine umfangreiche Fahrbahnreinigung zur Ölschadenbeseitigung erforderlich.

Eingesetzt am Unfallort waren zwei Rettungswagen der Rettungswache Bockenem, eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth, die Straßenmeisterei Bockenem, ein Bergungsunternehmen aus Holle, ein Ölschadenbeseitigungsunternehmen sowie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Holle.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer machen können und bittet, dass sich diese unter der Rufnummer 05063 / 9010 mit den Beamten in Verbindung setzen.

