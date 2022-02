Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (pie). Am Freitag, den 04.02.2022, kam es gegen 13:00 Uhr in 31171 Nordstemmen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 21-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr die Straße "An der Zuckerfabrik" von der Straße "Am Freibad" kommend in Richtung K505. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der 21-jährige Nordstemmer wird bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entsteht ein Totalschaden, welcher auf ca. 3000 Euro geschätzt wird.

