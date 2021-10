Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Rückkehr der Diebe

Am 21.10.2021 schienen Diebe in den Katharinenweg in Apolda zurückgekehrt. Diesmal hebelten sie die Eingangstür des Wohnhauses sowie die Wohnungstür der Wohnung im 2. Obergeschoss auf und entwendeten einen Kinderbuggy, eine X-Box, einen Fernseher sowie einen PC mit Monitor und Maus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 70,00 Euro. Das Beutegut wird mit 610,00 Euro beziffert.

