LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Besonders schwerer Diebstahl

In der Zeit vom 19.10.2021 bis 21.10.2021 brachen unbekannte Täter das Oberlichtfenster einer Tür zu einem Heizraum/Werkstatt im Katharinenweg in Apolda, auf. Sie entwendeten einen Laubbläser, eine Heckenschere, einen Freischneider. Das Beutegut wird mit insgesamt 430,00 Euro und der Sachschaden an der Tür mit 20,00 Euro beziffert.

