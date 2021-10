Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straße komplett gesperrt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Toyota und einem Citroen kam es am Mittwochmorgen in Kursdorf. Ein 79-Jähriger befuhr den Mühltalsweg in Richtung Kursdorfer Straße und wollte anschließend nach links auf diese einbiegen. Hierbei missachtete er allerdings die Vorfahrt der 57-jährigen Toyota-Fahrerin, welche in Richtung Gera unterwegs gewesen ist. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden, beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell