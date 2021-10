Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht clever genug

Jena (ots)

Aufgeflogen ist eine 15-Jährige am Mittwochnachmittag in Jena. Das junge Mädchen befand sich in einem Einkleidungshaus in der Löbderstraße. Ziel der Begierde war eine Hose im Wert von 4,99 Euro. Doch anstatt zur Kasse zu gehen und die Ware zu bezahlen, zog sich das Mädchen die Hose einfach unter ihre eigene und wollte so den Kassenbereich verlassen. Allerdings reagierte sofort der Alarm, sodass der Schwindel aufflog und die 15-Jährige nun zwar keine neue Hose, dafür aber eine Anzeige wegen Diebstahls erhielt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell