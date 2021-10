Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht mehr fahrbereit

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligte Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren, kam es am Mittwochmorgen in der Wiesenstraße in Jena. Ein 66-Jähriger war mit seinem Ford auf der Straße am Steinbach unterwegs und beabsichtigte fortfolgend nach links auf die Wiesenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er allerdings einen herannahenden Lada, welcher stadteinwärts unterwegs war. Aufgrund der Kollision entstand an beiden Pkw Sachschaden und diese mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

