Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller flüchtet und gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine Polizeistreife wollte am Samstag (24.04.2021), gegen 19.30 Uhr, einen Rollerfahrer in der Maudacher Straße kontrollieren. Als der Roller-Fahrer die Polizei erblickte, gab er Gas und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Roller-Fahrer fuhr hierbei über Fußgängerüberwege und gefährdete einen Fußgänger in der Maudacher Straße. Aufgrund der waghalsigen Fahrweise beendete die Polizei die Verfolgung. Der Roller war blau und mit meinem neongelben Schriftzug versehen. Der Roller-Fahrer trug eine schwarze Hose mit roten Streifen und einen weißen Helm. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

