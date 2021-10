Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug vermutet

Weimar (ots)

Ein 87-jähriger Weimarer wurde stutzig, nachdem er in einem Schreiben vom Polizeipräsidenten Berlin über einen Parkverstoß informiert wurde und nun eine Geldbuße zahlen sollte. Da er nicht in Berlin war und ihm das Schreiben somit mehr als merkwürdig vorkam, wandte er sich an die hiesige Polizei. Ihm konnte mitgeteilt werden, dass es sich mit Nichten um einen Betrugsversuch handelte. Das Schreiben war amtlich. Ob es sich aber eventuell um einen Fehler bei der Kennzeichenerfassung handelte, wird derzeit geprüft.

