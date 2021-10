Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Am 20.10.2021 gegen 10:50 Uhr befuhr ein 80jähriger Fahrer eines Skoda in Apolda den Brauhof in Richtung Schleiergasse. Aus der dort befindlichen Baustelle fuhr ein Fahrer mit seinem Lkw. Der Fahrer des Skoda wollte augenblicklich für den Lkw Platz schaffen und setzte zurück. Hierbei übersah er zwei Fußgänger im Alter von 85 und 87 Jahren und fuhr gegen die Beine der beiden Personen. Beide Fußgänger kamen zu Fall und erlitten Schmerzen. Die 85jährige Frau erlitt eine Platzwunde, welche im Klinikum Apolda versorgt werden musste.

