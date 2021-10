Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Besonders schwerer Diebstahl

Der Aufbruch mehrerer Spinte in der Toskana Therme in Bad Sulza ereignete sich am 20.10.2021 zwischen 17.15 Uhr und 19.10 Uhr. Ein unbekannter Täter brach zwei Spinte auf und erbeutete insgesamt ca. 1.000,00 Euro. Bei einem dritten Spint blieb es bei einem Versuch. Hier waren alle Gegenstände und das Bargeld noch vorhanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell