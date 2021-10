Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Audi nicht mehr da

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auch ein Audi-Fahrer aus Schlöben traute am Dienstagmorgen wohl kaum seinen Augen, als er auf den Anwohner-Parkplatz blickte und sein Auto nicht mehr vorfand. Unbekannte haben in der Nacht den Pkw, der einen Wert von mindestens 30.000 Euro hatte, vom Parkplatz entwendet und konnten sich anschließend unerkannt entfernen. Eine sofortige Fahndung brachte leider keine Hinweise auf den Aufenthalt des Fahrzeuges. Aktuell wird ein Zusammenhang mit dem Verschwinden eines Audis in Jena geprüft, da hier möglicherweise dieselbe Tätergruppierung agierte.

