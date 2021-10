Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Duft verraten

Jena (ots)

Gut riechen um jeden Preis wollte scheinbar eine 15-Jährige am Dienstagmittag. Das junge Mädchen bediente sich in einer Drogerie Unterm Markt in Jena und nahm aus dem Warenträger einen Parfumtester im Wert von knapp 15 Euro. Anschließend passierte die 15-Jährige den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Allerdings wurde sie dabei erwischt und das Verlangen nach einem lieblichen Duft zog nun die blumige Nuance einer Anzeige nach sich.

