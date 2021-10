Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Irrfahrt der Verwüstung

Jena (ots)

Ein Bild der Zerstörung hinterließ am Dienstagvormittag ein 80-Jähriger mit seinem Daimler. Der Mann fuhr, gegen 09:30 Uhr, die Schützenhofstraße in Jena. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte der ältere Herr zwei geparkte Fahrzeuge. Sowohl an dem Ford, also auch an dem Peugeot entstand unfallbedingter Sachschaden. Doch das war noch nicht das Ende der Unfallfahrt. Etwa 400 Meter weiter touchierte der Daimler-Fahrer zwei weitere Fahrzeuge. Als er dies bemerkte gab er weiter Gas und stieß anschließend frontal mit einem geparkten Audi zusammen. Der 80-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin wurden verletzt uns ins Klinikum gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

