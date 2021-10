Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Audi entwendet

Jena (ots)

Am Schafberg in Jena musste ein Fahrzeugeigentümer am Dienstagmorgen feststellen, dass sein Audi Q7, welchen er am Vorabend, gegen 22.00 Uhr, auf dem Grundstück abstellte, nicht mehr an seinem Platz stand. Unbekannte haben in der Nacht das Fahrzeug unbemerkt entwendet. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des mattweißen Fahrzeuges.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell