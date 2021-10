Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mofa zu schnell

Weimar (ots)

In Buttelstedt unterzogen Beamte der PI Weimar am Dienstagvormittag die Fahrerin eines Mofas einer Verkehrskontrolle. Einen Führerschein konnte die 74-jährige Lenkerin des Mopeds nicht vorweisen. Sie wies die Beamten darauf hin, dass sie den für ihr Mofa auch nicht bräuchte. Diese wiederum erläuterten der Dame, dass dem grundsätzlich so ist, würde das Zweirad auch tatsächlich nicht schneller als die angegebenen 25km/h fahren. Die Beamten aber fuhren mit teilweise fast 50 km/h hinter der Frau her, bis sie die Kontrolle durchführten. Zur abschließenden Klärung wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Gutachter muss nun die Klassifizierung des Gefährtes vornehmen.

