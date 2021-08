Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Autodieb entwendet Pkw und wird gestellt - Festnahme

Hannover (ots)

Ein 33-Jähriger steht im Verdacht, am Samstag, 14.08.2021, einen Mazda am Maschsee in Hannover entwendet zu haben. Der Autoeigentümer sah seinen eigenen Pkw am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer entlangfahren und informierte die Polizei. Nach einer kurzen Fahndung konnte der Dieb am Steuer des gestohlenen Autos festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer entwendete gegen 12:45 Uhr ein 33-Jähriger Mann einen grauen Mazda CX-5 an der Straße "Rudolf-von-Bennigsen-Ufer" am Maschsee. Während der mutmaßliche Täter in Richtung Südschnellweg fuhr, erkannte der 31-jährige Eigentümer seinen vorbeifahrenden Mazda-SUV wieder und wählte den Polizeinotruf. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte die Einsatzkräfte auf die Spur des gestohlenen Mazdas, der inzwischen auf dem Südschnellweg in Fahrtrichtung Peine fuhr. Die Polizei stoppte das Fahrzeug und nahm den Tatverdächtigen hinter dem Steuer fest.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Nachdem der Mann einem Haftrichter vorgeführt worden war, kam er in Untersuchungshaft. /bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell