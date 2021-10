Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alles richtig gemacht

Weimar (ots)

Immer noch versuchen Unbekannte, vor allem bei älteren Mitmenschen, an die Ersparnisse zu kommen. Wiederholt erhielten Weimarer Senioren Anrufe von angeblich völlig aufgelösten Familienangehörigen, die nach einem verursachten Verkehrsunfall in Untersuchungshaft säßen und nur nach Zahlung einer hohen fünfstelligen Kaution frei kommen würden. Den Angerufenen war diese Masche allerdings mittlerweile bekannt. Genau das taten sie ihrem Gegenüber auch kund mit dem Hinweis die 'richtige' Polizei in den Sachverhalt zu involvieren. Die Telefonate wurden jeweils an dieser Stelle abrupt beendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell