Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruch in Gaststätte+++Brand des Schuppens einer Kindertagesstätte+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruch in Gaststätte+++ Am Samstagmorgen, in der Tatzeit 01.30 Uhr bis ca. 04.00 Uhr, schlagen bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Bistros im Großen Kuhlenweg ein. Sie gelangen in das Objekt und entwenden offensichtlich zwei Fahrzeugschlüssel. Weiteres Diebesgut ist aktuell nicht bekannt. -612350-

+++Brand des Schuppens einer Kindertagesstätte+++ Am Samstag, gegen 15.50 Uhr, wird der Feuerwehr und der Polizei ein Schuppenbrand im Wieselweg (Stadtteil Eversten) gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache gerät offenbar ein Müllcontainer in Brand, der sich in dem verschlossenen Holzschuppen der Kindertagesstätte befindet.Dadurch kommt es zum Vollbrand des Schuppens, der durch die Feuerwehr gelöscht wird. Die Ermittlungen dauern an. -613472- Verdächtige Feststellungen bzw. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0441/790-4115

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell