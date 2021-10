Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Am 19.10.2021 gegen 16.04 Uhr befuhr ein 33jähriger mit seinem VW T5 die Goerdelerstraße in Apolda in Richtung Bachstraße. Er hält an um einen Pkw abbiegen zu lassen. Der 28jährige Fahrer eines Opel Corsa bemerkt dies zu spät und fährt auf. Keiner der Fahrer wird verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell