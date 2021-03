PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Verfolgungsfahrt in Usingen mit Drogenfund +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Ein 23-jähriger junger Mann mit Wohnort Usingen fuhr am 30.03.2021 gegen 00:25 Uhr mit seinem PKW die B 275 aus Richtung Weilrod in Richtung Usingen. Kurz vor Usingen sollte der Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine hinter ihm fahrende Funkstreife unterzogen werden. Der Fahrzeugführer mißachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und versuchte der Streife durch die Beschleunigung seines Pkw zu entkommen. In der Ortschaft Usingen kollidierte der Flüchtende mit seinem Pkw, Hersteller Daimler, zudem mit einen parkenden PKW und beschädigte diesen. Nachdem der flüchtige Fahrzeugführer mit seinem Pkw über die Bundesstraße 275 in der Ortschaft Ober-Mörlen angelangt war, konnte er durch Polizeikräfte aus Butzbach angehalten und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer, der sich alleine in dem Pkw befand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem wurden bei dem Fahrer Betäubungsmittel aufgefunden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

