Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Festnahmen nach Drogenfund in Horst

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Gleich vier Männer mussten am vergangenen Wochenende die Polizei nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Wache begleiten. Am Samstag, 28. November 2020, kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen Gelsenkirchener auf der Poststraße in Horst. Der Gelsenkirchener fuhr um 20.20 Uhr mit einem Elektroroller in der Straßenmitte. Er konnte sich gegenüber den kontrollierenden Beamten nicht ausweisen. Als ihn die Polizisten nach einem Ausweis durchsuchten, fanden sie ein Tütchen Marihuana. Der 34-Jährige gab an, er habe das Marihuana kurz zuvor in der Wohnung eines 61-jährigen Gelsenkircheners auf der Strundenstraße gekauft. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam, das er nach erfolgter Identitätsfeststellung wieder verlassen konnte. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der wegen der späten Stunde und wegen Gefahr im Verzug zuständige Eilstaatsanwalt ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 61-Jährigen an. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen schon im Hausflur des Mehrfamilienhauses deutlichen Marihuana Geruch war. Als sie die Wohnung betraten, wurden sie unvermittelt von dem Wohnungsinhaber angegriffen. Er versuchte, einen Polizeibeamten zu schlagen. Die Beamten nahmen den 61-Jährigen und seine zwei 29 und 30 Jahre alten Söhne vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizeibeamten über 150 Gramm Marihuana und Bargeld. Sie leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

