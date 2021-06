Polizei Korbach

POL-KB: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Polizei und Landkreis warnen vor Betrug mit elektronischem Impfnachweis und anderen Betrugsmaschen

Korbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion und des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Hessenweit wurden der Polizei und den Gesundheitsämtern einige Fälle bekannt, in denen Betrüger sich als Mitarbeiter eines Gesundheitsamtes ausgegeben haben. Die Betrüger riefen überwiegend ältere Menschen an und erzählten, dass ein elektronischer Impfnachweis erstellt werden soll. Dazu benötigten sie angeblich die persönlichen Daten der angerufenen Senioren. In den Fällen, wo diese Daten auch herausgegeben wurden, gab es anschließend auch Abbuchungen von den Konten der Geschädigten.

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurden bisher keine derartigen Fälle bekannt. Damit das auch so bleibt, weisen Polizei und Landkreis darauf hin, dass Geimpfte bezüglich des digitalen Impfnachweises in keinem Fall persönlich angerufen werden. Im Gegenteil - der Weg zum digitalen Impfpass ist folgender: Personen, die im Impfzentrum in Korbach oder über die mobilen Teams des Landkreises geimpft wurden, erhalten nach ihrer zweiten Impfung einen Brief vom Land Hessen, in dem ihnen ihr persönlicher QR-Code mitgeteilt wird. Diesen können sie mit dem Smartphone einscannen und in die Corona Warn-App oder die CovPass-App hochladen. Den digitalen Nachweis über den vollständigen Impfschutz können sie so digital mit sich führen und - wenn notwendig - auf dem Handy vorzeigen.

Persönliche Informationen oder gar Bankdaten sollten daher auf keinen Fall telefonisch herausgegeben werden. Wer Anrufe wie diese bekommt oder wem ähnliche Fälle bekannt sind, sollte dies daher unmittelbar der Polizei melden. Betrug und Datenmissbrauch soll so möglichst vorgebeugt werden.

In diesem Zusammenhang und auch, weil es in letzter Zeit wiederholt zu zahlreichen Betrugsversuchen zum Nachteil von älteren Menschen, zum Beispiel durch den sogenannten "Enkeltrick" oder "falsche Polizeibeamte" kam, gibt die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg folgende Hinweise, um sich vor Betrugsmaschen zu schützen:

Corona-Virus-Impfung ("digitaler Impfpass")

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Impfung beziehungsweise dem "digitalen Impfpass" einen nicht verabredeten Besuch erhalten oder Zahlungsaufforderungen an Sie gestellt werden, verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110.

Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein, da im Zusammenhang mit Corona-Virus-Impfungen den Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten entstehen.

Telefonanrufe

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Legen Sie auf, sobald es zu Geldforderungen am Telefon kommt.

Geben Sie am Telefon keine privaten Daten und Informationen über finanzielle Verhältnisse weiter.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die sich nicht selbst mit Namen vorstellen.

Wenn Sie unsicher sind, legen Sie auf und wählen Sie die 110.

Hausbesuche

Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich von Amtspersonen den Ausweis zeigen und rückversichern Sie sich im Zweifel bei der entsprechenden Behörde.

Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Geld an der Haustür.

Wehren Sie sich energisch gegen aufdringliche Besucher, schließen Sie die Tür, werden sie laut und wählen Sie die 110.

E-Mail und Internet

Öffnen Sie keine Daten, Links oder Anhänge von unbekannten Adressaten.

Geben Sie keine persönlichen Daten, insbesondere Bankdaten, weiter. Versenden Sie keine Kopien Ihrer Ausweise an unbekannte Personen. Diese könnten Ihre Identität missbrauchen.

Seien Sie misstrauisch bei Online-Shops, die als Zahlungsweise nur Vorauskasse oder Kreditkarte akzeptieren.

Gehen Sie nicht auf Geldforderungen von Internetbekanntschaften ein.

Ann-Katrin Heimbuchner

Pressereferentin Landkreis Waldeck-Frankenberg

Dirk Richter

Pressesprecher Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell