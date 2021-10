Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettendiebe im Discounter

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Diebstahl von Tabakwaren kam es am Dienstagnachmittag in Stadtroda. In einem Supermarkt in der Jenaer Straße hielten sich drei Männer auf. Während zwei von ihnen die Mitarbeiter des Marktes im Auge behielten, ging ein weiterer in den Kassenbereich, schob ein nicht verschlossenes Rollgitter, hinter dem sich Zigaretten befanden, nach oben und entnahm zahlreiche Schachteln. Anschließend verließen die drei Männer den Markt. Als der Diebstahl bemerkt wurde, flüchteten die Männer noch vor Eintreffen der Polizei. Ein 23-Jähriger aus Georgien konnte durch die eingesetzten Polizisten im Nahbereich aufgegriffen werden. Die beiden Anderen entledigten sich ihrer Beute, indem sie die den Beutel mit den Zigaretten in einem Gebüsch versteckten und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Warenwert des Beuteguts wird auf über 680 Euro geschätzt. Eine Anzeige wurde erstattet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige, nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell