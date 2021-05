Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Verkehrsunfall mit zwei PKW

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligen PKWs wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck in die Drosselstraße alarmiert. Beim Eintreffen hatten sich die beteiligten Personen selbstständig aus den Fahrzeugen befreien können. Sie wurden von der Feuerwehr betreut und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges nahm die aus einem Unfallfahrzeug auslaufenden Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz sicher. Nach Freigabe durch die Polizei wurde die Straße von den Fahrzeugteilen befreit und grob gereinigt. Im Anschluß erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell