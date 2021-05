Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Brennende Gasflasche

Zweiter Einsatz am Samstag, den 15.05. für die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck: Im Garten eines Wohnhauses in der Blumenthaler Straße war eine Propangasflasche in Brand geraten. Die alarmierten Kräfte setzten einen Trupp mit einem Schnellangriff ein, der die Flammen zügig löschen konnte. Anschließend wurde die Gasflasche auf eine unkritische Temperatur herunter gekühlt und gesichert. Nach einer abschließenden Kontrolle konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

