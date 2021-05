Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Rohrbach: Unbekannter beschädigt Mercedes Benz und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Burnhofweg einen Mercedes Benz GLK und entfernte sich dann von der Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Der Besitzer hatte den Mercedes war am Freitagabend gegen 18.30 Uhr am Straßenrand in Höhe des Anwesens Hausnummer 13 abgestellt. Am Montag stellte er gegen 12.30 Uhr eine in einer Länge von ca. 1 m quer über den Kofferraum verlaufenden Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell