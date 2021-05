Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Vermuteter Blitzschlag im Storchennest

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Kurz nachdem eine Unwetterfront über das Gebiet hinweg gezogen war, erhielt die Leitstelle Bremerhaven Nachricht über einen vermutlichen Blitzschlag in den Schornstein eines Gewerbegebäudes in Buschhausen. Die alarmierte Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck rückte mit fünf Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Dampf fest, der aus dem Schornstein unter einem Storchennest hervortrat. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete über die Drehleiter mittels Wärmebildkamera den betroffenen Bereich. Die Einsatzkräfte konnten kein Feuer feststellen. Der Dampf entstand durch den regulären Betrieb der Gebäudeheizung. Nachdem auch eine Gefahr oder Beschädigung des Storchennestes ausgeschlossen werden konnte, wurde die Einsatzstelle an einen Haustechniker übergeben.

