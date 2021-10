Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer leicht verletzt

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw kam es am Mittwochmittag in der Rudolstädter Straße. Der Zweirad-Fahrer war mit seiner Maschine die Rudolstädter Straße stadteinwärts aus Richtung Autobahn kommend unterwegs, als der Fahrer des Pkw aus der Otto-Eppenstein-Straße auffahren will und hierbei den Motoradfahrer übersah und es folglich auf Höhe der Einmündung zum Zusammenstoß kommt. Der Motorradfahrer musste leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell