Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nister - Pkw-Scheiben mit Basaltsteinen eingeschlagen

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, den 27.06.2021, 18:00 Uhr bis Montag, den 28.06.2021, 06:50 Uhr, ereignete sich in Nister, Hammerstraße, eine Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Konkret wurden an dem Fahrzeug die Scheiben mit Basaltsteinen eingeschlagen. Ob eine Pkw-Entwendung beabsichtigt war, müssen die weiteren Ermittlungen erbringen. Die Schadenshöhe wird mit 4000EUR angenommen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hachenburg erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

