Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kirburg (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Köln-Leipziger-Straße in Kirburg konnten am Montag, den 28.06.2021 um 22:40 Uhr durch Beamte der Polizei Hachenburg bei einem 30-jährigen Mercedes-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC, Amphetamin und Kokain. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell