Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: LKW-Brand

Nister (ots)

Am 28.06.2021 gegen 10:00 Uhr wurde der Brand eines LKW auf der B414, Höhe Abfahrt Nister, gemeldet. Durch die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr konnte der Brand an der Hydraulikanlage der Sattelzugmaschine zeitnah gelöscht werden, sodass ein Übergreifen des Feuers auf den mit Holzstämmen beladenen Auflieger verhindert werden konnte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zwecks Bergungsarbeiten wurde die B414 für zwei Stunden vollständig gesperrt. Ursache des Brandes dürfte ein technischer Defekt an der Hydraulikanlage gewesen sein.

