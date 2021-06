Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Mogendorf (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 gegen 17:15 Uhr, kam es auf dem Mitfahrerparkplatz am Maxi-Autohof zu einer Verkehrsunfallflucht. Anhand von Videoaufnahmen von der Örtlichkeit konnte nun der Unfallhergang ermittelt werden. Der Fahrer eines weißen Transporters mit Dachträger (Handwerkerfahrzeug) beschädigte beim Rangieren einen parkenden PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Ransbach-Baumbach. Mögliche Zeugen, insbesondere die Insassen des hinter dem Transporter fahrenden grauen SUV, werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.

