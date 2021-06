Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alleinunfall mit zwei leichtverletzten Personen zwischen 56479 Elsoff und Mengerskirchen

Elsoff (ots)

Am 26.06.2012, gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall auf der L 298 zwischen Elsoff und Mengerkirchen. Dort war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und kam in einer angrenzenden Wiese zu auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Ursächlich für den Unfall dürfte ein Fahrfehler des 55-jährigen gewesen sein. Der 55-jährige Fahrer und ein 7-jähriges Kind, welches sich ordnungsgemäß gesichert auf der Rücksitzbank befand, wurden leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell